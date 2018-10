Schuttevaer Premium Schippersz (15): Cora pro nobis Facebook

Oss 4 oktober 2018, 13:00

Ze was mijn hondstrouwe Duitse herderinnetje, we hielden van elkaar. Ze jankte als ik uit zicht verdween en toen zij uit mijn leven verdween heb ik om haar gejankt. Mijn schipper was ook gek op haar, Miep iets minder, maar toch wel zozeer, dat zij het evenmin drooghield. We begrepen dat nu vertrekken gelijkstaat aan spoorloze verdwijning. We gaan varen. Frans gooit achter los, ik voor. De boot trekt de sleepdraad behoedzaam strak, we steken van wal.