De binnenvaartsector mist duidelijke doelstellingen en plannen in de dinsdag 18 september gepresenteerde Miljoenennota, stelt Koninklijke BLN-Schuttevaer in een reactie. De branchevereniging vraagt onder meer om heldere normen voor uitlaatgassen en financiële stimulering om vergroening en modal shift voor elkaar te krijgen.

‘Het is tijd om spijkers met koppen te slaan', zegt BLN-directeur Co Abercrombie. ‘Waar de minister in het regeerakkoord heel duidelijk was in haar ambitie om meer en schoon vervoer over water te stimuleren, ontbreekt dezelfde daadkracht in de begroting. Deze laat vooral veel studie en onderzoek zien.' Branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer verwacht in 2019 concrete plannen van de minister.

Milieuprestaties

‘Meer vervoer over water om de wegen te ontlasten en klimaatdoelstellingen te halen' en ‘betere milieuprestaties van de binnenvaart' stonden centraal in het vorig jaar gesloten regeerakkoord. Volgens de branchevereniging is het zaak daar nu gerichte en concrete invulling aan te geven.

De milieuprestaties van CCR2 gecertificeerde motoren zijn verouderd en Stage V is vooralsnog niet haalbaar. BLN-Schuttevaer vindt dat, om de concurrentiepositie van de binnenvaart te versterken, deze regeerperiode zowel voor Europese binnenwateren als voor Nederlandse milieuzones heldere normen voor uitlaatgassen nodig zijn. Daarnaast dient snel vorm te worden gegeven aan de toegezegde financiële stimulering.

Modal shift

Het verplaatsen van vervoer van de weg naar het water en het behoud van vervoer over water met kleine schepen is alleen haalbaar als de overheid heldere doelstellingen formuleert voor de modal shift van weg naar water. Deze doelstellingen ontbreken nog in de begroting.

Infrastructuur

In het regeerakkoord zijn hogere investeringen in de vaarweginfrastructuur toegezegd. Deze zijn nu opgenomen in de Miljoenennota. Het totale vaarwegbudget bedraagt in 2019 bijna 1,3 miljard euro, in 2018 is 873,1 miljoen euro uitgegeven. Dat betekent meer geld voor de broodnodige vernieuwing en onderhoud.

Koninklijke BLN-Schuttevaer is blij met deze verhoging van het budget, maar is van mening dat om die investeringen nog beter te benutten ook op de andere doelstellingen voor vervoer over water uit het regeerakkoord concrete maatregelen nodig zijn.

Volop kansen

BLN-Schuttevaer wil dit jaar nog een gesprek met de minister om meer duidelijkheid te krijgen over de onderwerpen modal shift en de milieuprestaties van de binnenvaart. Een vast te stellen politieke visie op het goederenvervoer moet aanknopingspunten opleveren voor deze concrete doelstellingen. Meer vervoer over water biedt Nederland volop kansen om de belasting van weg en spoor te verminderen en klimaatdoelstellingen te realiseren. (DvdM)