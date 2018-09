Als schipper in ruste valt meteen op dat er nog procedures lopen. Blijkbaar zaken die voor discussie vatbaar zijn. Daar zit je niet op te wachten.

Ook niet goed dat je niet direct weet met wie je te doen hebt en dan te moeten lezen dat er een stuk of 10 instanties zijn. Met waarschijnlijk ieder zijn eigen stokpaardje.

Dan heb ik sterk de indruk dat er niet wordt geanticipeerd op het continu gebeuren in o.a. de Rotterdamse haven. Het even rondvaren voor de auto, kinderen ophalen, of boodschappen doen. Alsmede de hoogte van de boetes.

Dat wil niet zeggen dat ik tegen orde ben in tegendeel, maar er is ook nog zoiets van de kerk in het midden laten.

Ik krijg sterk de indruk dat we in een land aan het leven zijn waar teveel mensen op te goed betaalde posities zitten die van gekheid niet weten wat ze anderen moeten opleggen.

Laat die ook eens een maandje de handen uit de mouwen steken aan boord.

En probeer daarna zeker orde te bewaren maar het vak ook leefbaar te houden.