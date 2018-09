Schuttevaer Premium Opinie: Varen in sprookjesland Facebook

Dordrecht 8 september 2018, 10:00

We leven in een land waar in het voorjaar elke dinsdag een mooi weekend wordt voorspeld, waar we er al vanuit gaan dat we kampioen worden zodra het nationale voetbalelftal moet aantreden en bij het langstrekken van één vriesgans (om het even in welke richting) de rayonhoofden bij elkaar worden geroepen. Kortom een sprookjesachtig bestaan.