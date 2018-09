Schuttevaer Premium EU wil uniform binnenvaartonderwijs Facebook

ROTTERDAM 7 september 2018, 13:00

De Europese Commissie heeft 15 onderwijsinstellingen in Europa opdracht gegeven het binnenvaartonderwijs op Europese schaal vorm te geven. Bedoeling is zoveel mogelijk verschillen tussen de lidstaten weg te nemen om de arbeidsmobiliteit in de binnenvaart te vergroten.