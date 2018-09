Schuttevaer Premium Schippersz 14: De deugd in het midden Facebook

Twitter

TILBURG 7 september 2018, 10:00

Moest ik de relatie van Frans en Miep met één woord omschrijven, dan zou ik zeggen: heftig. Of, beter in twee: heftige liefde. Dat het liefde was staat vast en dat ze heftig was nog vaster.