Museumwerf Vreeswijk heeft met het werfweekend ‘Beurtvaart' op 1 en 2 september ruim 5.500 bezoekers getrokken. Er waren veel leuke nautische activiteiten met lezingen, demonstraties, ook speciaal voor kinderen.

De laad- en losdemonstraties van beurtvaartschip Jansje uit 1900 brachten de voorbije beurtvaart tastbaar dichtbij. Kinderen (en stiekem ook veel ouderen) vermaakten zich opperbest met scheepjes van allerlei formaat. De rondvaarten waren erg populair, zodat het schippersdorp Vreeswijk ook vanaf het water goed te beleven was. Dankzij optredens van schipperskoor ‘De Brulboei', zeevrouwenkoor ‘Waterzooi' en de trekzakacademie was er een gezellige sfeer op en rond de scheepswerf.

Zaterdag was er in Vreeswijk ook de ‘Authentieke Dag', waardoor liefhebbers van mobiel erfgoed konden genieten van bijzondere (vracht)auto's en historische schepen. Vele tientallen vrijwilligers waren in de weer om alles in goede banen te leiden en zo iedereen een fijn weekend Vreeswijk te bezorgen. (DvdM)