Schuttevaer Premium Schippersz (12): Een bloemetje voor Miep

Twitter

TILBURG 25 augustus 2018, 15:00

Vier helden kende ik. Twee uit de boeken, twee van den bloede. Pim Pandoer. De Schrik van de Imbosch, een onherbergzame wildernis die je niet op de kaart moet zoeken, want dan is het een natuurgebiedje bij Arnhem. En Witte Veder is een held. Zijn maatje Arendsoog is een watje, diens zuster Ann een trut, maar dan Lightfeet, man! Ferrari heeft hem als embleem. Niemand kon zo snel maken dat hij wegkwam als die withuid Arendsoog.