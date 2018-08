Schuttevaer Premium Omwonenden vechten vergunning huurboten tegen Borneosteiger aan Facebook

DEN HAAG 20 augustus 2018, 16:35

Mogen huurboten van rederij Amsterdam/Amsterdam Boats ook 's nachts terugkeren naar hun nieuwe ligplaats aan de Borneosteiger? Dat is de vraag waar de Raad van State zich nu over buigt. Inzet is de vergunning voor de zeven boten, die door buurtbewoners wordt bestreden vanwege overlast.