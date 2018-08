Terneuzense Schuttevaer-correspondent Wout Bareman overleden Facebook

TERNEUZEN 15 augustus 2018, 13:00

Oud-journalist Wout Bareman, tot vorig jaar bijna een halve eeuw werkzaam bij de Provinciaal Zeeuwse Courant (PZC) en jarenlang vanuit ‘de brandhaard Terneuzen' correspondent voor Weekblad Schuttevaer, is zaterdag 11 augustus plotseling overleden. Hij werd 67 jaar.

1 / 1 Journalist Wout Bareman, geportretteerd in 2013. (Foto Adri van de Wege) Journalist Wout Bareman, geportretteerd in 2013. (Foto Adri van de Wege)

Wout was verknocht aan ‘zijn' Terneuzen en binnen de PZC-redactie de autoriteit op scheepvaartgebied. In al z'n facetten kwam het Zeeuws-Vlaamse nieuws iedere maandag in een goedgevulde envelop, per fax of e-mail terecht op de Schuttevaer-redactie. In ‘De brandhaard Terneuzen lijkt gedoofd', opgenomen in het boek ‘De eeuw van de toerbeurt' (1999), blikte hij terug op de rumoerige jaren '80 en ‘90. Onder anderen samen met zijn zwager, oud-schipper Willy de Meijer, één van de blokkadeleiders in 1975 die later behalve theaterdirecteur ook hoofdbestuurslid (‘luis in de pels') werd van KSV Schuttevaer.

‘Ze waren altijd alleen maar bezig met die nautisch-technische zaken, die toch ook een economische betekenis hebben', schetste De Meijer - zoals wel vaker in die jaren - via de pen van Wout Bareman het typerende aan de schippers van Terneuzen. Over hun actiebereidheid: ‘Die is altijd zo groot geweest, omdat de beurs in Terneuzen vooral bezocht werd door de écht particuliere schippers (...) die iedere reis weer op zoek moesten naar een volgende reis. Natuurlijk zijn zulke mensen mondiger en eerder bereid om de barricaden te beklimmen. Ze hebben domweg geen boodschap aan al die heren, die hen de wet willen voorschrijven. Ze zijn mans genoeg om hun eigen zaakjes te regelen.' Daar hadden ze ook de gedreven journalist Wout Bareman en ‘zijn' Schuttevaer voor.

Wout Bareman ging vorig jaar bij de PZC met pensioen, maar liet de berichtgeving in Schuttevaer al eerder aan anderen over. Hij laat een vrouw, drie kinderen en zes kleinkinderen achter. (DvdM)