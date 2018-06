Schuttevaer Premium Passagiersschip valt dwars voor spoorbrug op de Neckar Facebook

Twitter

Email LADENBURG 14 juni 2018, 09:28

Het 67 meter lange Nederlandse fietscruiseschip Patria is dinsdag 12 juni rond 11.20 uur dwarsgevallen voor de spoorbrug over de Neckar in Ladenburg. Het schip, dat in de afvaart was, werd door de stroming tegen twee pijlers gedrukt en kon niet meer wegkomen.