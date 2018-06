Schuttevaer Premium Aquapol controleert honderden schepen Facebook

Twitter

Email MAINZ 13 juni 2018, 10:37

De Wasserschutzpolizei in Rheinland-Pfalz heeft onlangs extra controles uitgevoerd in het kader van Aquapol. Dat leidde in de controleweken tot onder meer 10 vaarverboden. Aquapol is de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Europese politiediensten op en rond het water.