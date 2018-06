Clip #74 Filmende schippers Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 11 juni 2018, 22:32

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. krijgt zo nu en dan door schippers gemaakte filmpjes voor zijn videorubriek ‘Daar moeten ze iets aan doen!' aangeboden.

1 / 1 Klik hieronder op de video met het verhaal van de filmende schippers, waarin een schippers zijn vrouw in een bigbag in Keulen-Deutz aan de wal hijst. (Beeld uit de video) Klik hieronder op de video met het verhaal van de filmende schippers, waarin een schippers zijn vrouw in een bigbag in Keulen-Deutz aan de wal hijst. (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Hier twee voorbeelden van zulke filmpjes. In het eerste filmpje laat een schipper schepen met draaiende schroeven in de Volkeraksluis zien. In het tweede, ronduit spectaculaire filmpje, demonstreert een andere schipper wat je moet doen om in Keulen-Deutz de wal te bereiken.

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.