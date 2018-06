Lichte daling scheepsongevallen in 2017 Facebook

In 2017 waren er 161 ernstige scheepsongevallen op het binnenwater, inclusief de zeehavens (2016: 164). In vier ongevallen waren acht dodelijke slachtoffers te betreuren (2016: zeven). Dat meldt Rijkswaterstaat in het jaaroverzicht van de Scheepsongevallenregistratie.

1 / 1 Bij de ‘significante scheepsongevallen' registreerde Rijkswaterstaat een lichte afname. (Illustratie RWS) Bij de ‘significante scheepsongevallen' registreerde Rijkswaterstaat een lichte afname. (Illustratie RWS)

De overige scheepsongevallen daalden in 2017 naar 961 (2016: 1163 ongevallen). Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen daalde in 2017 naar 1122. Dat zijn er 205 minder dan in 2016.

Bij de ernstige scheepsongevallen was sprake van grote materiële schade aan schip, lading of infrastructuur, milieuschade, stremming van de vaarweg of (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden als gevolg.

Vaar Melder app

De vorig jaar gelanceerde Vaar Melder-app heeft volgens Rijkswaterstaat een succesvol beginjaar achter de rug. Alle vaarweggebruikers, zowel beroepsmatig als recreatief, maakten regelmatig melding van gevaarlijk vaargedrag, verondiepingen in de vaarweg, bijna-aanvaringen en kapotte verlichting of verkeersborden bij bruggen en sluizen. Rijkswaterstaat kon hierdoor tijdig actie ondernemen en de veiligheid van de vaarweggebruikers beter waarborgen. Op basis van tips en aandachtspunten van gebruikers gaat Rijkswaterstaat dit jaar de Vaar Melder app verder verbeteren.

Samen voor veiligheid

Het aantal ongevallen waarbij zowel beroeps- als recreatievaart betrokken waren, is in 2017 gedaald naar 32 ten opzichte van 36 in 2016. Sinds 2012 schommelt dat aantal tussen de 29 en 40. In Nederland zijn er ongeveer 400.000 recreatievaartuigen in gebruik. Een groot deel daarvan maakt gebruik van de grote rijksvaarwegen. Deze hoofdvaarwegen worden, zeker in de zomerperiode, gebruikt door zowel de beroeps- als recreatievaart.

Rijkswaterstaat werkt daarom samen met beroeps- en recreatievaart en andere partijen mee aan het vergroten van de veiligheid op het water met de campagne ‘Varen doe je Samen!'. Deze campagne heeft geleid tot verschillende maatregelen, zoals het op bepaalde trajecten scheiden van beroeps- en reactievaart, het geven van voorlichting en het inzetten van mobiele verkeersleiders op het water, en het geven van adviezen aan recreatie- en beroepsvaart. (DvdM)