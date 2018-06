ASV wacht op gesprek met minister Facebook

ROTTERDAM 7 juni 2018, 08:00

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) wil heel graag in gesprek met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over de CCR regelgeving maar heeft tot nu toe nog geen uitnodiging ontvangen.

‘Constructief gesprek met verladers'

‘Ze beloofde ons in het Algemeen Overleg (tussen minister en Kamerleden) op donderdag 17 mei dat ze wilde praten, maar wij wachten nog op een uitnodiging', zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma. In dat overleg spraken bijna alle Kamerleden hun zorg uit over de kleine binnenvaart en de minister sloot zich daar bij aan.

Ze zei in het Algemeen Overleg dat ze in het gesprek vooral wil uitleggen dat Nederland niet strenger is dan Duitsland waar het gaat om het hanteren van de regels van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). De ASV heeft daar twijfels over.

Verladers

De schippersbond heeft intussen wel gesproken met verladersorganisatie Evofenedex. De verladers zochten de toenadering. Evofenedex is het lang niet op alle punten eens met de ASV, maar ging toch om tafel met de bond. ‘Het uiteindelijke doel, het behoud van een substantieel deel van de binnenvaartvloot, is immers iets dat we wel kunnen onderschrijven', zegt Jurgen van der Sloot, secretaris van de Raad voor binnenvaartverladers.

Volgens Sunniva Fluitsma was het een constructief gesprek en beraden beide partijen zich op gezamenlijke stappen voor behoud van de binnenvaartvloot. ‘Wat vergroening en innovaties betreft, is het voor zowel de ASV als Evofenedex duidelijk dat de overheid hier een ondersteunende, voorwaardenscheppende rol zou moeten spelen. Beide partijen willen dat er echte oplossingen op lange termijn komen voor alle typen binnenvaartschepen. '

Het gesprek kwam tot stand nadat Evofenedex zich had gestoord aan de online petitie die de ASV begon tegen de regeldruk vanuit de CCR. Daarin zet de bond zich volgens de verladers onterecht af tegen andere modaliteiten, zoals het wegvervoer.

Petitie

De ASV gaat de petitie, die begin deze week 1576 keer was ondertekend, 26 juni overhandigen aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat en hoopt voor die tijd nog in gesprek te komen met de minister. De petitie wordt tussen 13:45 en 14:00 uur overhandigd in de hal van de Tweede Kamer. De petitie mag daar maximaal vijf minuten worden toegelicht en belangstellenden zijn welkom.