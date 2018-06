Zeehavenpolitie niet klaar met onderzoek overvaring Coxswain Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 5 juni 2018, 21:29

De Zeehavenpolitie in Rotterdam is nog druk bezig met het onderzoek naar de overvaring van de Franse spits Coxswain.

Die werd zaterdag 26 mei op de Dordtse Kil van achteren aangevaren door de tanker Somtrans XIII. De spitsenschipper en zijn vrouw overleefden het ongeluk. Hun spits kapseisde en verdween bij de aanvaring vrijwel compleet onder water.

Onderzoek heeft tot nu toe in elk geval uitgewezen dat er geen alcohol in het spel is geweest, zegt een politiewoordvoerder. De politie heeft alle betrokkenen inmiddels ondervraagd. Overwogen wordt om nogmaals met het Franse schippersechtpaar Jérémie en Natacha Bourdon te spreken. Vanwege hun verwondingen zijn zij na het ongeval slechts kort ondervraagd, zegt de woordvoerder.

Verder kijkt de politie of er nog verder aanvullend technisch onderzoek nodig is. Er wordt ook een inventarisatie gemaakt van de aanwezige camerabeelden. De politie is ook nog op zoek naar mensen die beelden hebben gemaakt van en rond de aanvaring. Vooral beelden die nog nieuw inzicht kunnen geven zijn welkom. Mensen die beelden hebben kunnen contact opnemen via 0900-8844 en vragen naar de Zeehavenpolitie Rotterdam.

Volgens de politie hoeft het onderzoek niet per definitie tot strafvervolging te leiden. Als het politieonderzoek is afgerond gaat het dossier naar de officier van justitie. Die bekijkt aan de hand van de bevindingen of de zaak voor de rechter wordt gebracht of dat het ongeval wordt afgedaan met een transactie. De officier kan eventueel ook nog beslissen de zaak te seponeren. Dat wil zeggen dat wordt afgezien van verdere vervolging. (BO)