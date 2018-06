Maori-krijgers op bosavontuur in Hattem (foto's en video) Facebook

Twitter

Email HATTEM / SANDA KROKU 5 juni 2018, 18:34

Het 61ste Nationaal Kamp Hattem werd maandag 4 juni geopend door niemand minder dan tv-presentatrice Lisa Wade (OERRR, Het Klokhuis, 13 in de oorlog, De Efteling). Zij stapte als journaliste Lisa Wademinute van nieuwsblad KiwiPedia het spannende kamptoneelstuk ‘Hatoempapa, een Maori verhaal' binnen.

Meer dan 250 basisschoolkinderen en 75 mentoren worden tot en met vrijdag ondergedompeld in de wereld van kinderavonturen. Ze komen uit Terneuzen, Lemmer, Wemeldinge, Cadzand/Zuidzande, Kamperveen, Kampereiland, Schenkeldijk, Mookhoek, Terschelling, Rotterdam, Maasbracht en Nieuwegein. Het amfitheater van de Zandkreek in Hattem is bij de opening al lang niet meer volledig gevuld met schipperskinderen. Maar er zijn nog steeds vrolijk uitgedoste groepen van schippersscholen en internaten. In de staf van het Nationaal Kamp en bij de kampwachten hebben vrijwel alle vrijwilligers nog wel iets met binnenvaart.

Bosavontuur

De Stichting Bosavontuur Hattem organiseert de schoolwerkweek in de bossen van Hattem. De kinderen koken op een tweepits gasstel, lopen spannende speurtochten, doen mee aan bijzondere activiteiten en genieten van het toneelspel in het amfitheater. Woensdag op de ouderavond wordt er een heuse Maori-dans ingestudeerd en iedereen kan thuis meegenieten van de livestream op YouTube.

Door de opzet en uitvoering passen de kampweek én het thema uitstekend binnen onderwijsprojecten. Het thema is dit jaar Nieuw-Zeeland, waar de kinderen als Maori-krijgers een spannend avontuur zullen beleven.

Na het openingsspel begon het pas echt, want 's avonds stond er een heuse boswandeltocht op het programma. De Bosmanu Haki Haki, de griezel die iedereen schrik aanjoeg, moest tenslotte gevonden worden. Het zou best eens kunnen dat hij de sleutels van de kist met 40 sleutelgaten in zijn bezit heeft. En in die kist kon weleens de Staf der Voorspoed zitten. Dat is naast de Tooi der Wijsheid en de Mantel der Liefde een van de drie elementen die bij de Totem van de Macht tezamen gebracht moeten worden om de problemen op Sanda Kroku op te lossen. (DvdM)