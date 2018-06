Wylde Swan terug in Harlingen Facebook

Twitter

Email HARLINGEN 4 juni 2018, 09:15

Na 15.030 zeemijl liep het tallship Wylde Swan zaterdag 2 juni vanuit Havana de haven van Harlingen binnen om af te meren bij het Brouwdok aan de Nieuwe Willemskade.

1 / 1 Na zeven zeeweken meerden 28 jonge oceaanzeilers zaterdag aan in Harlingen. (Foto Wylde Swan / Arthur Smeets) Na zeven zeeweken meerden 28 jonge oceaanzeilers zaterdag aan in Harlingen. (Foto Wylde Swan / Arthur Smeets)

Burgemeester Sluiter gaf de 28 jonge oceaanzeilers samen met ouders en honderden belangstellenden een warm onthaal. De jongeren hebben veel meegemaakt de afgelopen weken. Samen met een groep onbekenden van verschillende scholen uit Nederland gingen de 15- en 16-jarigen op avontuur: zeven weken lang was de Wylde Swan hun thuis én hun school. Ze keren terug met kennis van de zee en de natuur, het varen en onmisbare praktijkkennis ten aanzien van de schoolvakken.

Ze zijn ook niet meer dezelfde personen als toen ze aan boord stapten in Cuba. Nu, zelfverzekerd doordat ze de reis aangedurfd hebben. Trots op hún schip. Verbonden met de andere leerlingen en de bemanning. Blij, want hun familie en vrienden staan de kade. En verscheurd omdat ze hún schip moeten verlaten.

De drukte op de kade was voorproefje voor de Tall Ships Races in Harlingen van 3 tot 5 augustus. De Wylde Swan is een geduchte deelnemer in deze wedstrijd op zee tegen de grootste zeilschepen ter wereld. In 2011 was zij winnaar Over All én kreeg ze de Friendship Trophee. (DvdM)