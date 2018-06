Schuttevaer Premium Kansen voor opleidingsschip Themis II lijken steeds kleiner Facebook

ANTWERPEN 1 juni 2018, 11:00

Het voortbestaan van het Vlaamse binnenvaart-opleidingsschip Themis II wordt steeds onzekerder. Het schip moet worden gerenoveerd, maar de eigenaar lijkt daar weinig voor te voelen. Het schip valt onder GO!, de overheidsinstelling voor GemeenschapsOnderwijs in Vlaanderen, en die heeft grote twijfel of nog in het schip moet worden geïnvesteerd.