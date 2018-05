Schuttevaer Premium 'Markt gebruikte schepen trekt voorlopig aan' Facebook

De vooruitzichten in de handelsmarkt van gebruikte binnenvaartschepen lijken voorlopig positief, stelt scheepsmakelaar en directeur-eigenaar Twan de Goeij van de firma Rensen-Driessen Ship Brokers. Zo groeit sinds kort vanuit Oost-Europa de belangstelling voor bestaande dubbelwandige tankers.

1 / 1 Scheepsmakelaar Twan de Goeij. (Foto Dick den Braber) Scheepsmakelaar Twan de Goeij. (Foto Dick den Braber)

Rensen-Driessen ziet stijgende vraag naar tankers in Oost-Europa

‘86-meterschepen zijn zeer in trek'

‘Vergrijzing is een bedreiging'

Door Dick den Braber

Vanuit het kantoor van Rensen-Driessen in Zwijndrecht bieden de ramen op de vijfde verdieping een weids uitzicht over de Oude Maas, met daarachter de binnenstad van Dordrecht. Binnen trekken vele modellen, foto's en schilderijen van schepen de aandacht. Rensen-Driessen heeft wat met de vaart: drie bedrijfstakken houden zich respectievelijk bezig met scheepsbouw, scheepsontwerp en scheepsmakelaardij.

‘De bouw van schepen is onze kernactiviteit', verklaart De Goeij (36). ‘Maar scheepsontwerp en -makelaardij zijn volwaardige nevenactiviteiten. Van het momenteel 14-koppige personeelsbestand is hij tegelijk degene die de scheepsmakelaardij voor zijn rekening neemt. Al 12 jaar, sinds het begin van zijn loopbaan.

Startersschepen

De achterliggende crisisjaren waren niet de gemakkelijkste, meldt De Goeij. ‘Maar de laatste drie jaar zie ik een aardige opgang in de markt. Op het dieptepunt, zo'n vijf jaar terug, was ik blij als ik bij 10 tot 15 schepen succesvol kon bemiddelen. Tegenwoordig gaat het om zo'n 40 tot 50 schepen per jaar.'

Die opgang ziet hij eigenlijk in alle marktsegmenten. ‘Het sterkst in de vracht- en de tankvaart.'

Qua vrachtschepen zijn vooral schepen met een formaat van 80 tot 86 meter bij 8,20 tot 9,50 meter populair. ‘Mooie startersschepen, met goede verdiensten door de jaren heen. Momenteel zijn er relatief weinig met dit formaat te krijgen. De afgelopen 30 jaar kozen schipper-eigenaren bij nieuwbouw liever voor grotere schepen, omdat de extra meters weinig meerkosten en fors meer laadvermogen opleveren. De schepen in dit segment zijn zodoende wat ouder, en er zijn er zijn er steeds minder van over. De vraag is hierdoor groter dan het aanbod.'

Oost-Europa

Maar ook de handel in grotere vrachtschepen, van 110 bij 11,45 meter, trekt aan. Eveneens ontstaat er een voorzichtige interesse in gebruikte containerschepen, grote bulkschepen (135 x 11,45 tot 14,20 meter) en koppelverbanden. ‘Dit komt mede doordat het containeraanbod groeit, vanwege de aantrekkende economie.'

Een nieuwe ontwikkeling, sinds dit jaar, is een opkomende vraag vanuit Oost-Europa naar oudere dubbelwandige tankers uit onder meer Nederland. ‘Vanwege het verbod op enkelwandige tankers met ingang van 2019. Hier in West-Europa hebben we er ons al op voorbereid. De afgelopen jaren konden we juist de oude enkelwandige tankers in het oosten kwijt. Daar was geen vraag naar dubbelwandig. Maar nu begint dit vooral in de Donaulanden op gang te komen.'

Voorzichtig herstel

Wat de toekomst betreft waagt De Goeij zich niet aan stellige uitspraken. ‘We hebben een crisis meegemaakt die iedereen heeft gevoeld. Daar moeten we lessen uit trekken. We leven momenteel in een economie waarin we niet 10 jaar vooruit kunnen kijken.'

Meerdere thema's zullen de komende tijd invloed hebben op de markt, weet de scheepsmakelaar. ‘Denk aan de vergrijzing onder schippers, vooral in de vrachtvaart. Verder kost het steeds meer moeite om aan goede bemanningsleden te komen.'

Ook de komende energietransitie gaat een grote rol spelen. ‘Hierdoor zullen bijvoorbeeld de ladingstromen veranderen. We weten niet wat er met de kolencentrales gaat gebeuren: als die sluiten, zal het vervoer van kolen fors verminderen. Er komen misschien andere grondstoffen voor terug, maar dat weet nog niemand.'

Toch is De Goeij gematigd positief over de nabije toekomst. ‘Het voorzichtig herstel zal de komende drie jaar heus nog wel aanhouden, denk ik. Mits er geen rare dingen op het wereldtoneel gebeuren. De banken tonen weer wat meer vertrouwen. Voor de financieren van goede dossiers staat de deur open. Vijf jaar terug zat hij bijna dicht. En wat de bovengenoemde factoren, zoals de energietransitie, vergrijzing en personeelstekort betreft: de markt vindt altijd wel weer een uitweg.'