De Onderwijsinspectie houdt al enige tijd verscherpt toezicht op het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam. Begin dit jaar werden allerhande tekortkomingen geconstateerd en de inspecteurs zijn van half mei tot half juni weer in Rotterdam om te zien of de school er in is geslaagd de methodes van examineren en diplomeren, alsmede de kwaliteitszorg te verbeteren.

Kritiek op examinatoren en incomplete examendossiers

Onvolkomenheden al in 2016 geconstateerd

De school hoopt dat het vervolgonderzoek een eindonderzoek zal zijn en dat alles in orde wordt bevonden. Bij de vorige inspectie onderzocht de Onderwijsinspectie de gang van zaken bij vijf opleidingen. Dat waren de opleidingen Schipper binnenvaart, Stuurman/werktuigkundige, Logistiek supervisor, Medewerker havenoperaties en Scheeps- en jachtbouwkundige. Voor al deze opleidingen kreeg het STC onvoldoendes en het dringende advies om er snel iets aan te doen.

Het oordeel van de inspectie kwam destijds niet als een volslagen verrassing, het STC was al begonnen aan een verbetertraject, omdat al in 2016 was vastgesteld dat bepaalde zaken niet liepen zoals ze zouden moeten lopen. De inspectie oordeelde naderhand echter dat die maatregelen nog niet tot het gewenste resultaat hadden geleid. Verder concludeerde de Onderwijsinspectie dat, nadat de examencommissie van het STC zelf had geconstateerd dat er incomplete examendossiers waren, de commissie daar geen actie op had ondernomen. Andere dossiers waren, aldus de inspecteurs ‘niet compleet en onoverzichtelijk'.

Keihard gewerkt

Omdat de inspectie het STC een jaar had gegeven om de zaken op orde te brengen is het wat de examens 2018 betreft ‘business as usual'. Een woordvoerster van het STC zegt dat de directie hoopt dat de al genomen maatregelen ertoe zullen leiden dat de onvoldoendes van februari in voldoendes kunnen worden omgezet. ‘Er is op alle fronten de afgelopen maanden en eigenlijk al veel langer, keihard aan gewerkt om verbeteringen aan te brengen. Het voordeel voor ons was natuurlijk dat we al waren begonnen toen we zelf al onvolkomenheden ontdekten.'

Leerlingen klagen

De Onderwijsinspectie had ook de nodige kritiek op het examinatorenkorps, bestaande uit een mix van externe deskundigen en docenten. Dat zou niet altijd voldoende onafhankelijk en betrouwbaar zijn. Zonder dat op details wordt ingegaan wordt wel duidelijk dat er maatregelen zijn getroffen. Welke dat zijn wordt (nog) niet openbaar gemaakt.

De woordvoerster benadrukt dat het onderzoek van de inspectie zich puur richt op de Rotterdamse vestiging van het STC. Een situatie zoals enkele jaren geleden bij het Deltion College in Zwolle, waar de examenbevoegdheid werd ingetrokken, is niet aan de orde.

Overigens hebben korte tijd na het onderzoek van afgelopen februari leerlingen van niveau 3 van de afdeling Havenlogistiek geprotesteerd tegen de gang van zaken bij hun opleiding. Ze beklaagden zich erover dat er teveel onregelmatigheden optraden. Zo hadden ze in een half jaar tijd vier docenten rekenen gehad, werd leerstof behandeld die ze op niveau 2 ook al voorgeschoteld hadden gekregen, kregen ze verkeerde toetsen en raakten vervolgens toetsen zoek.

Dat laatste sluit aan bij de uitkomsten van het onderzoek van de inspectie, waarbij was geconstateerd dat sprake was van onvolledige examendossiers.