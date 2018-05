Schuttevaer Premium Geschiedenis Maritieme Academie Harlingen vastgelegd in boek ‘Leren navigeren' Facebook

De Harlinger Maritieme Academie bestaat 200 jaar. Het wordt gevierd, met een reünie, maar ook met een boek: ‘Leren navigeren, 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen'. Geo Arnold, achterkleinzoon van oud-leerling kapitein Jan Holstein kreeg het 24 mei uitgereikt en historicus Jurjen Leinenga schreef het. Schuttevaer sprak met de auteur.

Jurjen Richard Leinenga (1958) studeerde geschiedenis in Groningen. Zijn proefschrift gaf hij de titel Arctische walvisvangst in de 18de eeuw: de betekenis van Straat Davis als vangstgebied (Amsterdam, 1985). Hij werkt sinds 2013 bij de projecten Dutch Ships and Sailors en Diepere Maritieme Data. Begin 2018 legde hij de laatste hand aan het digitaliseren van monsterrollen in Noord-Nederlandse archieven en musea, waaronder die van de Harlinger waterschout.

Zijn contacten met de Maritieme Academie stammen uit deze periode. 'Ik kom zelf uit een varende familie en ik houd van geschiedenis. Eigenlijk is er in dit vakgebied weinig aandacht voor onze varende historie. Neem de vaart op de Oostzee. Ik miste waardering voor al die mensen die keihard hebben gewerkt. Aan mijn eigen vader heb ik dit kunnen zien. Als kapitein en reder was hij altijd in de weer. Zes uur op, zes uur af.'

Echte verhalen

Leinenga is een vriendelijke, betrokken man. Het onderwijsbloed dat door zijn aderen stroomt verraadt zich door zijn vlotte en duidelijke taal. Hij vertelt met graagte over zijn twee liefdes: varen en onderwijs.

'We vonden het belangrijk om maritieme gegevens te ontsluiten. Dat is van groot belang voor historische onderzoekers. Statistiek is niet voldoende. Met ‘echte' levensverhalen van de mensen die erbij betrokken waren gaat de geschiedenis leven. Uit de monsterrollen kun je veel halen. Om die in te zien kwam ik regelmatig naar Het Hannemahuis (het stedelijk museum van Harlingen - red.). Via deze contacten kwam ik in contact met Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie. Samen met hem en deskundigen als Jeanine Otten en Hugo ter Avest is het stramien van dit nieuwe boek ontwikkeld.

'Met persoonlijke levensverhalen verlevendigden we de geschiedenis van het zeevaartonderwijs. We wilden geen fictieve personen. Het moesten mensen zijn die werkelijk hebben geleefd, liefst te midden van gebeurtenissen of situaties die representatief waren voor hun tijdperk. Neem twee foto's in het zesde hoofdstuk, die de essentie van de Tweede Wereldoorlog samenvatten. Aan het begin trekken de Duitsers de stad binnen, aan het eind van het hoofdstuk zie je ze als krijgsgevangenen afgevoerd worden. Het komt dichtbij zo, en toch zie je tegelijk het grotere verband.'

Marten Toonder

Soms beschrijft de auteur een periode die al ver in het verleden ligt. Dan is er niet altijd een aansprekend, passend levensverhaal bij te vinden. Dat geldt niet voor het hoofdstuk over de periode 1888-1918: 'Dankbaar maakte ik gebruik van de herinneringen van Marten Toonder sr., de vader van de beroemde striptekenaar. Zijn andere zoon, Jan Gerhard Toonder, beschreef die in de roman Klei en zout water (Hilversum, 1963) en Erik de Graaf beschreef Toonders leven in Marten Toonder Senior, Van eierzoeker tot zeekapitein (Groningen 2015).

‘Voor Toonder, straatarm uit de Groninger klei getrokken, was deze school de enige manier om hogerop te komen. Het onderwijs stond namelijk niet alleen bekend om zijn hoge kwaliteit, maar werd lang gratis aangeboden. In de loop der jaren is het minder vanzelfsprekend geworden dat onderwijs kosteloos is. Vandaag de dag brengt de Academie schoolgeld in rekening, al is er nog altijd een fonds voor arme gezinnen.

Karig loon

Ondanks de invoering van betaald onderwijs heeft het voortbestaan van het nautisch onderwijs in die twee eeuwen regelmatig aan een zijden draadje gehangen.

'Vaak was er een tekort aan leerlingen. Hoe dat precies kwam is moeilijk te bepalen. Het beperkte achterland heeft ermee te maken. Als op een bepaald moment iedereen die ervoor in aanmerking komt is opgeleid, tja, dan komt de stroom nieuwe leerlingen tot stilstand. Dan is het klaar. Niet dat er niet van alles is geprobeerd.

'Een ander probleem was het grote verloop van docenten. In vroeger jaren bestond er geen pensioenregeling en vaak leefden zij op het randje van armoede. Je proeft in de stukken hun spanning, vaak zelfs hun onderdanige dankbaarheid. Daarom waren de leerkrachten voortdurend op zoek naar beter betalende banen. Ze moesten immers sparen voor hun oude dag.'

Schoolschepen

Intussen bloeit het maritieme onderwijs in Harlingen als nooit tevoren. De Maritieme Academie groeit in betekenis en in omvang. 'Neem de schoolschepen. Lange tijd werd er gebruik gemaakt van de schepen van het KOF (Koninklijk Onderwijsfonds voor de scheepvaart - red.). Het werkte niet echt. Er waren maar een paar schepen beschikbaar voor het hele land. En de leerlingen deden geen praktijkervaring op. Ze leerden vooral omgaan met regeltjes. Eigenlijk voeren zij mee als passagiers op een jacht, afgeschermd, afgetekend, en ze mochten nergens aankomen. Dit beleid leidde tot conflicten op directieniveau en zelfs bijna tot ruzies op het persoonlijke vlak. Arjen Mintjes, inmiddels aan het hoofd van de academie, greep in. Sorry, zei hij, we gaan zelf schepen ontwerpen en bouwen. Het is een heel avontuur geworden, maar het is hem gelukt. Als het niet linksom kon, dan maar rechtsom.'

Dutch ships and sailors Leinenga: 'Dit project is heel groot geworden. We zijn 15 jaar bezig geweest met het digitaliseren van monsterrollen en scheepsgegevens. De grootste uitdaging zit nu in het aaneenkoppelen van verschillende gegevensbanken. Met speciale software hebben we daar een begin mee gemaakt. Ze zijn vaak heel verschillend gestructureerd. Dit moet je allemaal uitzoeken. Op pagina 1 van een monsterrol vind je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Pas op blad drie tref je bijbehorende namen plaatsen, rangen aan. We zijn ervan overtuigd dat we straks veel meer uit de archieven kunnen halen dan nu.'