Email GORINCHEM 29 mei 2018, 12:00

'Het personeelstekort in de binnenvaart is groot en het probleem urgent’, zegt voorzitter Annette Augustijn van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) in het voorwoord van ‘Alle hens aan dek! Samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt’. Op de openingsdag van de vakbeurs Maritime Industry 2018, dinsdag 29 mei in Gorinchem, werden de beloften van en door een groot aantal betrokkenen ondertekend. ‘We doen het samen.’

1 / 1 Acties om de beloftes van de Strategische Arbeidsmarktagenda waar te maken zijn uitgewerkt in een roadmap tot 2030. (Illustratie BVB) Acties om de beloftes van de Strategische Arbeidsmarktagenda waar te maken zijn uitgewerkt in een roadmap tot 2030. (Illustratie BVB)

BVB brengt partijen bij elkaar met Strategische Arbeidsmarktagenda

‘De wil om er met elkaar voor te gaan’

Door Dirk van der Meulen

‘We zijn de “vrijblijvendheid” voorbij. Daar zijn we het allemaal over eens’, verwoordt Augustijn het urgentiegevoel van de sector in de Strategische Agenda; niet meer dan 12 puntig beschreven pagina’s. Het Bureau Voorlichting Binnenvaart nam het initiatief voor een sectorbrede aanpak. ‘Een gezamenlijke aanpak is de enige die werkt.’

Augustijn: ‘De vraag hoe we kunnen werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt hebben we voorgelegd aan de mensen uit de beroepspraktijk, waaronder schipper/eigenaren en rederijen, brancheorganisaties voor de binnenvaart, opleidingsinstituten, sociale partners, overheidsorganisaties, waaronder ook UWV, overige professionals uit de beroepspraktijk binnen en buiten de branche en professionals uit reclame en media. De beloften, strategische thema’s en actielijnen in deze agenda zijn het resultaat van deze brede consultatieronde. Evenals het draagvlak en de wil om er met elkaar voor te gaan.’

Naast een breed gedragen lange termijn strategie is er volgens Augustijn een andere mindset nodig, zowel bij werkgevers en hun medewerkers aan boord, binnenvaartorganisaties aan de wal, opleidingsinstituten en iedereen die direct of indirect betrokken is bij het vraagstuk.

Vijver droogt op

De ‘arbeidsmarktvijver’ in de binnenvaart droogt op. Illustratief is de welkomstbonus van 5000 euro die eind april in vacaturegroepen op Facebook door de eigenaar van een koppelverband werd uitgeloofd voor een nieuwe kapitein. ‘We varen steeds meer houtje touwtje’, zeggen schippers. Moeilijk te vervullen vacatures, gebrek aan arbeidsmobiliteit en het ontbreken van vaardigheden zetten een rem op de sector en maken de binnenvaart minder aantrekkelijk, aldus de Strategische Agenda. ‘Op de korte termijn moeten we fors inzetten om dit tekort op te lossen. Maar voor de lange termijn staan we voor veel grotere uitdagingen.’

Bij de uitdagingen heet onbekendheid over de binnenvaart bij jong en oud ‘een hardnekkig probleem’. Werven lijkt tegenwoordig meer op marketing: ‘Onze potentiële werknemers zoeken online, vergelijken ervaringen van anderen en gebruiken alle beschikbare (online) media voor het maken van een keuze.’ Zoals Schuttevaer Vacatures, VAART!Werk en Werken in de binnenvaart (Facebook).

Ook de ‘leerlingenvijver’ droogt op en bovendien zijn er te weinig docenten voor de opleidingen in de binnenvaart. Terwijl er een grote uitstroom wordt verwacht, gezien de leeftijdsstructuur binnen de sector.

De Strategische Agenda telt ook een lange reeks kansen: een moderne vloot met volop ruimte voor groei; geen werkloosheid onder gekwalificeerde bemanningsleden; overheden stimuleren ‘groen’ vervoer; meer bedrijven kiezen voor The Blue Road; binnenvaart maakt een inhaalslag op het gebied van innovatie, digitalisering en duurzaamheid; Europese beroepskwalificaties; schaalvergroting en samenwerking voor een betere positionering; autonoom varen. ‘Hoe we onze kansen gaan verzilveren is vooral afhankelijk van de mensen die werkzaam zijn in onze sector, de ruim 15.000 werkzame personen waar de binnenvaart op drijft’, aldus de Strategische Agenda.

Beloften

Het document telt een zestal beloften (‘Hier houden wij ons aan…’):

Goede opleidingsmogelijkheden van vmbo, mbo tot hbo, gericht op arbeidsmobiliteit en ondernemerschap; Een aantrekkelijke instroomroute voor zijinstromers, vanuit de maritieme sector, maar ook daarbuiten; Voldoende opleidingsplaatsen met de bijbehorende begeleiding/praktijkopleiders; Carrièreperspectief aan boord en aan wal. Hierin richten we ons niet alleen op een carrière als varende, maar ook in aanverwante functies aan de wal; Werkzekerheid en aansprekend werkgeverschap met focus op ontplooiing; Een marktconform salaris en moderne arbeidsomstandigheden

De koers van de sector verschuift volgens de samenwerkende partners ‘van individueel en incidenteel, naar samen realiseren van het vergroten en bestendigen van onze arbeidsmarktvijver’. Er zijn in de Strategische Agenda speerpunten op een rij gezet. Om de beloftes waar te maken zijn de beloftes vertaald in drie strategische thema’s: branding/imago, opleiden en goed werkgeverschap. In de Roadmap 2018-2030 zijn die uitgewerkt in acties. Een regiegroep houdt, met expertteams per thema, leidt het programma in goede banen.

Tot slot is er nog de financiering van projecten, in de eerste plaats vanuit de sector zelf (Stichting CAO Binnenvaart, NN-gelden, ESF-gelden, O&O-fondsen, Sloopfonds en contributies), maar ook vanuit ‘quick wins’ (praktijkexamen matroos, instroomprojecten), regionale ontwikkelingsfondsen, inzet van studenten, ondernemersbijdragen, projectsubsidies en samenwerkingsprojecten, cross-over financiering (‘voor wat hoort wat’), themagebonden sponsoring en cofinanciering in uren.

Wie op welke manier dan ook wil meewerken aan de strategische arbeidsmarktagenda kan terecht bij Mariska van der Starre van Bureau Voorlichting Binnenvaart, telefoon 010-412 91 51, email info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl