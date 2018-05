Schuttevaer Premium Enquête over boetes en toezicht Binnenvaartwet Facebook

De onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Panteia houden voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een uitgebreide enquête naar het boetebeleid en het toezicht op de Binnenvaartwet.

Hoe beleeft u het toezicht op de Binnenvaartwet? Dat is waar Twynstra Gudde en Panteia nieuwsgierig naar zijn. In opdracht van ILT voeren beide onderzoeksbureaus een evaluatie uit van het toezicht op de Binnenvaartwet. Varende ondernemers en vaarweggebruikers kunnen tot 18 juni bijdragen door de enquête in te vullen op http://binnenvaart.onderzoek.nl.

Anoniem

Vaarweggebruikers worden (anoniem) gevraagd naar hun eigen ‘boetegeschiedenis'. Zij kunnen hun mening geven over contacten met toezichthouders, de hoogte van boetes en bijvoorbeeld over de handhavingsconvenanten die ILT heeft afgesloten met een drietal binnenvaartreders.

In een toelichting op één van de vragen staat dat in het boetebeleid voor de binnenvaart een matigingsbeleid ontbreekt. ‘Tijdens het vergelijkend onderzoek naar bestuurlijke boetes in andere sectoren is geconstateerd dat deze sectoren vaak wel een matigingsbeleid kennen. Met het matigingsbeleid wordt de boete teruggebracht op basis van objectieve feiten en omstandigheden', stellen de onderzoekers. Er wordt ook gevraagd naar suggesties voor verbetering van het boetebeleid en het toezicht.

Afgestemd

De vragen van de enquête zijn afgestemd met de brancheorganisaties. Het invullen van de enquête kost hooguit 15 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt, verzekeren de onderzoeksbureaus. De uitkomsten van de evaluatie worden aangeboden aan de Tweede Kamer en benut om het toezicht op de Binnenvaartwet zo nodig te verbeteren.

De laatste jaren was er veelvuldig kritiek op het boetebeleid. De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) begon een petitie tegen wat zij noemde ‘de klopjacht op schippers', Koninklijke BLN-Schuttevaer opende een ‘meldpunt controles', in de Tweede Kamer werd toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen ter verantwoording geroepen en haar opvolgster Cora van Nieuwenhuizen beloofde een breed onderzoek in te stellen naar het boetebeleid. (DvdM)