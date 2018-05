Clip #71 IJ-brug (7) - Het wordt het einde van ons bedrijf Facebook

AMSTERDAM 28 mei 2018

Tom Lamsma vaart met Marleen Visscher op de zeilklipper Avontuur, het enige zeilende charterschip met een ligplaats in Amsterdam. Lamsma vreest dat ze hun bedrijf niet meer vanuit Amsterdam kunnen uitvoeren als er een fiets- en voetgangersbrug over het IJ komt.

‘Onze gasten komen om te varen, niet om voor een brug te liggen', zegt de schipper van de Avontuur. Hij somt allerlei oorzaken op waardoor een brug de scheepvaart hindert en haalt Friesland aan als voorbeeld van hoe het ook kan: daar worden veel bruggen door aquaducten vervangen.

