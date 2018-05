Schuttevaer Premium Wat doen we met een zak geld Facebook

Twitter

Arcen 26 mei 2018, 08:00

Vraag een schipper in het voorbijgaan waar hij geld aan zou uitgeven als hij het nu in handen had en hij kiest het liefst voor middelen en apparatuur die het werk gemakkelijker maken. Maar de praktijk is, dat velen een zak geld in eerste instantie zouden inzetten om de financiële huishouding op orde te brengen, bijvoorbeeld de pensioenvoorziening. En wie dan nog geld over heeft, denkt aan vergroening.