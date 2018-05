IVR en CCR vieren 150 jaar Akte van Mannheim Facebook

Twitter

Email STRAATSBURG 23 mei 2018, 13:48

Het jaarlijks IVR-congres vierde 17 en 18 mei in Straatsburg, samen met 227 deelnemers uit 14 landen en met de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), de 150ste verjaardag van de Akte van Mannheim (1868). Klaus Weber droeg het IVR-voorzitterschap voor de komende twee jaar over aan Norbert Plancher.

1 / 1 De nieuwe Franse IVR-president, Norbert Plancher, als directeur verbonden aan Helvetica Assurances SA, kondigde het IVR-congres 2019 in Praag aan en verwelkomde de aangekondigde ratificatie van het CLNI 2012 verdrag door Frankrijk. (Foto IVR) De nieuwe Franse IVR-president, Norbert Plancher, als directeur verbonden aan Helvetica Assurances SA, kondigde het IVR-congres 2019 in Praag aan en verwelkomde de aangekondigde ratificatie van het CLNI 2012 verdrag door Frankrijk. (Foto IVR)

De nieuwe Franse IVR-president, als directeur verbonden aan Helvetica Assurances SA, kondigde het IVR-congres 2019 in Praag aan en verwelkomde de aangekondigde ratificatie van het CLNI 2012 verdrag door Frankrijk. Het congres werd afgesloten met een ontvangst op het stadhuis van Straatsburg door Catherine Trautmann, TEN-T coördinator en voorzitster van de Haven van Straatsburg.

150 jaar Acte van Mannheim

Het IVR-Congres vond plaats onder auspiciën van de CCR. Een workshop in het kader van het tweedaagse congres werd gewijd aan ‘150 jaar Akte van Mannheim', waarin CCR-president Achim Wehrmann een voordracht over de betekenis van dit belangrijke internationale verdrag hield.

De Akte van Mannheim vormt de wettelijke basis voor de CCR, waar Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland lid van zijn. In feite is met het verdrag de basis gelegd voor de ontwikkeling van het moderne vervoer over de binnenwateren in Europa door de invoering van het principe van de vrije Rijnscheepvaart. Aan de Akte werd en wordt nog steeds belangrijke wetgeving ontleend, zoals de veiligheid van scheepvaart en regels met betrekking tot de technische eisen van schepen en bemanning.

Extra laag

Kort na de inwerkingtreding van dit belangrijke verdrag is in 1874 de IVR opgericht. Daarmee werd een extra laag toegevoegd aan dit wettelijke kader. De intentie van de grondleggers van de IVR was om, naast de verplichte CCR-regels, ook kwaliteitscriteria aan schepen op te leggen als preventiemiddel voor schade. Daaruit ontstond tevens het registeren van binnenvaartschepen, tot op heden een van de unieke activiteiten van de vereniging.

De IVR werd in 1947 onder het beschermheerschap van de CCR opnieuw opgericht om in samenwerking met de CCR en haar lidstaten de databank van binnenschepen op de Rijn te onderhouden. Sindsdien werkt de IVR nauw samen met de CCR en haar lidstaten. De vereniging voelt zich vereerd om dit belangrijke jubileum als eerste met de CCR in Straatsburg te vieren. (DvdM)