‘Ik was nog nooit eerder gezonken', vertelt Marcel Barbé, schipper van de 51-meter Nomade, in de derde aflevering van de nieuwe videoserie ‘Goed verhaal, schipper!'.

1 / 1 Klik hieronder op de video met het verhaal van schipper Marcel Barbé, die met zijn motorschip Nomade dreigde te zinken. (Beeld uit video) Klik hieronder op de video met het verhaal van schipper Marcel Barbé, die met zijn motorschip Nomade dreigde te zinken. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Barbé, een voormalig lasser, vaart sinds 2012 op de Nomade. Vorig jaar december ontdekte hij voorbij de Oranjesluizen in Amsterdam, met tarwe onderweg naar Zwolle, dat de boegschroefmachinekamer vol water stond. Na aanvankelijke schrik wist hij door koelbloedig optreden en met hulp van collega-schippers te voorkomen dat zijn schip zou zinken.

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl.