Lisa Wade opent op maandag 4 juni het 61e Nationaal Kamp Hattem, een schoolwerkweek voor kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Wade is ambassadeur van OERRR, het jeugdprogramma van Vereniging Natuurmonumenten.

1 / 1 Koning Hoempapa, de Maori-koning, hier op de foto samen met zijn vrouw tijdens het bekendmaken van zijn aftreden. Het begin van een heel nieuw kampverhaal. (Foto Nationaal Kamp Hattem) Koning Hoempapa, de Maori-koning, hier op de foto samen met zijn vrouw tijdens het bekendmaken van zijn aftreden. Het begin van een heel nieuw kampverhaal. (Foto Nationaal Kamp Hattem)

Lisa Wade werkte bij Het Klokhuis en presenteerde ‘13 in de oorlog', een bekroonde geschiedenisserie voor kinderen over de Tweede Wereldoorlog. Als stemacteur heeft ze een thuisstudio en is onder andere de vaste stem van de Efteling. Lisa Wade speelt bij de opening van het Nationaal Kamp Hattem een rol in het toneelstuk ‘Hattoempapa, een Maori verhaal'.

Meer dan 250 kinderen en 75 mentoren uit heel Nederland zullen een week lang ondergedompeld worden in de wereld van kinderavonturen. Het 61e Nationaal Kamp Hattem, met als thema Nieuw-Zeeland, wordt georganiseerd door Stichting Bosavontuur Hattem. Het kamp heeft vanouds een sterke binding met scholen en internaten voor schipperskinderen.

Een week lang kamperen de kinderen in de bossen van Hattem. Ze koken op een tweepits gasstel, lopen spannende speurtochten, doen mee aan bijzondere activiteiten en genieten van het toneelspel in het Amfitheater. Door de opzet en uitvoering passen de Kampweek én het thema uitstekend binnen onderwijsprojecten. (DvdM)