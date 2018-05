Uitverkochte Vaardag Sleepboothaven brengt liefhebbers bij elkaar Facebook

De vaartochten tijdens de Vaardag Sleepboothaven in Maassluis op zaterdag 19 mei waren zo gewild dat ze allemaal waren volgeboekt. Om de historische sleepvaart te herbeleven was het met dit evenement mogelijk om mee te varen met de zeesleper Elbe (1959), stoomsleper Furie (1916), bergingsvaartuig Bruinvisch (1937) en bergingsvaartuig Tonijn (1958).

1 / 1 De sleepboten Furie, Bruinvisch en Tonijn onderweg van de binnen naar de buitenhaven in Maassluis voor de start van de Vaardag Sleepboothaven. (Foto Stichting Sleepboothaven Maassluis) De sleepboten Furie, Bruinvisch en Tonijn onderweg van de binnen naar de buitenhaven in Maassluis voor de start van de Vaardag Sleepboothaven. (Foto Stichting Sleepboothaven Maassluis)

Omdat alle kaarten waren uitverkocht werd op het laatste moment zelfs nog besloten om de Elbe in de middag een extra tocht te laten maken en ook deze was erg populair bij de bezoekers.

Om 10.00 uur vond de start van de Vaardag Sleepboothaven plaats waarbij de Furie, Bruinvisch en Tonijn, maar ook havensleper het Maassluisje en beurtvaarder de Jansje gezamenlijk vanuit de binnenhaven naar de buitenhaven trokken. Daar voegden zij zich bij de Elbe om onder het geluid van de scheepshoorns het startsein te geven voor de vaartochten. Voorafgaand aan het startsein vond op de Elbe de presentatie van het ‘Schokkertje' plaats. Dit is een Maassluis koekje dat op initiatief van Leo Leichtenberg weer in ere is hersteld nadat de productie jaren heeft stilgelegen.

Langere vaartochten

Anders dan vorige jaren was het nu mogelijk om met de Furie, Bruinvisch en Tonijn tochten van 1,5 uur te maken in plaats van 45 minuten. Dit maakten het voor de schepen mogelijk om niet alleen over de Waterweg te varen maar ook een stukje de Rotterdamse haven in te duiken, ter hoogte van de Botlek. Zeesleper Elbe sloot de dag af met een langere tocht richting de Tweede Maasvlakte.

De Stichting Sleepboothaven Maassluis organiseert het ene jaar de Dag van de Zeesleepvaart en het andere jaar de Vaardag Sleepboothaven. Bij de Vaardag is de opzet kleiner en ligt de focus puur op rondvaarten met Maassluise schepen zonder activiteiten op de kade. De Dag van de Zeesleepvaart is groter van opzet met meer schepen, ook van buiten Maassluis, veel walactiviteiten en traditiegetrouw een vlootschouw. In 2019 vindt weer de Dag van de Zeesleepvaart plaats.