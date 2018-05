Schuttevaer Premium Grote hulpactie voor driemaster Vrijheid (video) Facebook

Twitter

Email ENKHUIZEN 19 mei 2018, 22:18

Reddingboten van de KNRM uit Medemblik, Enkhuizen en Andijk zijn woensdagmiddag en -avond urenlang bezig geweest om de driemast schoener Vrijheid van de ondiepte Het Hop in het IJsselmeer los te krijgen. De melding dat de ruim 40 meter lange klipper met 31 opvarenden was vastgelopen kwam om circa vier uur 's middags binnen bij het Kustwacht Centrum in Den Helder.