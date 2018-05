Schuttevaer Premium Minister overweegt arbeids- en rusttijden te versoepelen Facebook

DEN HAAG 16 mei 2018, 14:00

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt of de arbeids- en rusttijden in de binnenvaart flexibeler kunnen worden gemaakt. Dit zou de inzetbaarheid van binnenvaartschepen kunnen vergroten en zo bijdragen aan vermindering van de congestie bij met name de diepzee containerterminals.