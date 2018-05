Clip #68 Heroes 4 Life - Zeilen met zieke jongeren en kinderen Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 14 mei 2018, 22:23

Ruud Stam organiseert met zijn stichting Heroes 4 Life zeiltochten met chronisch zieke en terminale jongeren en kinderen op zijn zeilklippers Meridiaan en Vrijheid. Beide schepen zijn aangepast met onder andere trapliften en een aparte stroomvoorziening voor medische apparatuur.

1 / 1 Klik hieronder op de video voor het verhaal van Ruud Stam en Heroes 4 Life. (Beeld uit video) Klik hieronder op de video voor het verhaal van Ruud Stam en Heroes 4 Life. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Ook de nautische uitrusting is aangepast met elektrische lieren voor de zeilen en de zwaarden. ‘Maar als we een groep aan boord hebben die fit genoeg is, dan is alles kapot, natuurlijk,' zegt Stam. ‘Dan moeten ze het gewoon op de hand doen.'

Naast zeiltochten organiseert Stam ook duikexcursies, paragliden, kanovaren en paardrijden. ‘Maar het hart van de stichting Heroes 4 Life zijn de schepen, want in zo'n week groeien ze echt naar mekaar toe. Je ontbijt met mekaar, je moet samen de zeilen zetten. En het mooie is, als er eentje het niet kan, dan springt de ander wel weer bij. Met mekaar zijn ze supersterk.'

Het interview met Stam wordt geïllustreerd met beelden van een vaartocht, gemaakt door de Duitse filmmaakster Anja Theismann.

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.