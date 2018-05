De trekproef met diverse categorieën sleepboten trok veel bekijks tijdens de Nationale Sleepbootdagen In Zwartsluis. Als laatste van dit onderdeel van het programma was de de sleepboot Spes uit Krimpen aan de IJssel van schipper W. de Waardt (72 jaar) aan de beurt. Hij zag kans het water over de boeiing op het dek te krijgen, maar bleef als bekwaam vakman ontspannen in de deuropening staan en sloeg het gade. Na zijn prachtige torn-voorstelling kreeg de schipper veel applaus van het aanwezige publiek. Zijn vrouw was van boord gestapt omdat ze herstellende was van een operatie. “De mensen hebben geen idee wat er allemaal aan boord gedaan moet worden om dit allemaal mogelijk te maken” zei ze en daarbij had ze het niet uitsluitend over haar servies. (Tekst en foto Sander Wels)