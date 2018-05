Bekend verschijnsel in de Beatrix, inmiddels diverse malen meegemaakt. Veroorzaakt door opstuwing in het Lekkanaal door een (te) snel invarend groot schip. Daardoor loopt er een golf door de sluis. Heb zelf ook al eens vol achteruit moeten slaan om af te stoppen, en bij anderen steekeinden zien breken. Heel langzaam invaren en er bedacht op zijn dat je ipv afstoppen steeds harder kunt gaan lopen.

En voor de grotere schepen: rustig aan onder de Bolgerijnse brug door het Lekkanaal in varen. Ik neem aan dat de 9km/uur snelheidslimiet in het Lekkanaal hier tegen bedoeld is.