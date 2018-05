Clip #65 Goed verhaal, schipper! - Brand in de machinekamer Facebook

In de nieuwe videoreeks ‘Goed verhaal, schipper!' wordt het spits afgebeten door schipper Kees-Jan Noordhoek van de 60-meter Scaldia. In maart 2012, toen de Scaldia nog Prins van Oranje heette, brak bij Hansweert brand uit in de machinekamer. Hoe dat afliep en wat de oorzaak was, vertelt schipper Noordhoek voor de camera van Heere Heeresma jr.

1 / 1 Klik hieronder op de video voor het verhaal van schipper Kees-Jan Noordhoek (rechts) in gesprek met Heere Heeresma jr (Beeld uit video) Klik hieronder op de video voor het verhaal van schipper Kees-Jan Noordhoek (rechts) in gesprek met Heere Heeresma jr (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

