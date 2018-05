Schuttevaer Premium Lokpremie van 5000 euro Facebook

Dën Bosch 1 mei 2018, 14:00

Het personeelstekort in de binnenvaart is zo nijpend dat een schipper van een koppelverband een premie biedt voor een nieuwe kapitein. Leendert Vissers van koppelverband Visco plaatste onlangs een advertentie op Facebook waarin hij een ‘welkomstbonus' van 5000 euro uitlooft. Maar tegen de verwachting in loopt het niet storm.