Schuttevaer Premium SCHIPPERSZ (1): De nalatenschap Facebook

Twitter

Email OSS 24 april 2018, 21:23

We steken van wal met een laatste wil, de epiloog van opa. We beginnen dus bij een einde, volgens de cirkel des levens. Opa PJA (Petrus Johannes Antonius - Antoon) Kersten stierf op 16 februari 1934 in de gezegende leeftijd van 85 jaar. Zijn vrouw was hem in 1928 voorgegaan, zij was 77. Van hun zes kinderen is in deze verhalen de jongste van enig belang, want hij is mijn peetoom Karel, naar wie ik vernoemd ben. En de oudste natuurlijk: mijn vader, JPA (Johannes Petrus Aloysius - Jan) Kersten.