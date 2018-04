Actieschipper Nico Seine (71) overleden Facebook

MAASBRACHT 24 april 2018, 17:36

Oud-schipper Nico Seine (ex-Jenny), bekend als schippersactieleider voor behoud van de Evenredige Vrachtverdeling, is donderdag 22 april in zijn woonplaats Maasbracht overleden. Hij werd 71 jaar.

1 / 1 Nico Seine in 1993 als ONS-voorzitter achter de microfoon, met naast hem ASV-voorzitter Leen de Waal en achter hem Ger Veuger (Toerbeurt Noord-Zuid). (Archieffoto Schuttevaer) Nico Seine in 1993 als ONS-voorzitter achter de microfoon, met naast hem ASV-voorzitter Leen de Waal en achter hem Ger Veuger (Toerbeurt Noord-Zuid). (Archieffoto Schuttevaer)

Seine was in de jaren ‘80 en ‘90 voorzitter van de Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond (ONS). ‘Nico was rechtlijnig, eerlijk en betrouwbaar, een dappere man. En niet te vergeten: een goed ondernemer', zegt Jan de Vries, die als ONS-functionaris vele jaren met hem optrok. Zijn rechtlijnigheid kwam de schippersbond en de schippersacties vaak ten goede, herinnert De Vries zich. ‘Op hem inpraten was lastig, maar mij lukte het vrijwel altijd nog wat nuances aan te brengen. Ik waardeerde zijn ideeën en kon hem als mens wel pruimen.'

Nico en zijn vrouw waren gelovig, aan elkaar gewaagd en voeren goed. Ze kochten een redelijk jeugdig schip van meer dan 2000 ton, wat groot was in die tijd. Modern, met een garage voorop, waarin de auto hydraulisch wegzakte. Toen het huwelijk eind jaren ‘90 eindigde in een scheiding, was dat voor Nico Seine niet te verdragen, volgens De Vries. ‘Daar was met praten niet doorheen te komen. Hij stopte met leven en verkoos de afzondering. Heel erg verdrietig, vooral voor de hechte relatie die er altijd was met zijn broers en kinderen.'

De afscheidsdienst voor Nico Seine zal zaterdag 28 april om 13:30 uur plaatsvinden vanuit de Protestantse Kerk in Maasbracht, met aansluitend de begrafenis. (DvdM)