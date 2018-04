Oproep: verhalen over binnenvaart in oorlogstijd Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 22 april 2018, 16:58

Vereniging Museumhaven Amsterdam viert zaterdag 5 mei de vrijheid met een intieme Vrijheidsmaaltijd op de kade aan de Oosterdok.

Het thema is - hoe kan het ook anders - het leven van de binnenvaartschippers in oorlogstijd. Hoe was het als je voor de bezetter moest varen? Wat gebeurde er met de schepen in oorlogstijd? Hoe leefden en overleefden de schippers en hun gezinnen?

Voor de antwoorden is de vereniging op zoek naar oud-schippers of hun (klein)kinderen die hun verhaal willen vertellen. ‘Door zulke persoonlijke verhalen krijgen wij een beeld van hoe het schippersleven er toen uitzag en welke keuzes ze s toen moesten maken. Opdat wij niet vergeten.'

Op 5 mei vieren schippers en leden van de VMA met hun genodigden samen de vrijheid met een gezamenlijke maaltijd op het Oosterdok in Amsterdam. Heeft u een verhaal dat u op die dag met ons wilt delen? Dan bent u van harte welkom. Ook om met uw partner of kinderen deel te nemen aan onze Vrijheidsmaaltijd.

Neem contact op Lune Renardel de Lavalette via lunerenardel@gmail.com of bel 0651-620966.