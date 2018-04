Schuttevaer Premium CO2-uitstoot binnenvaart moet 20% omlaag in 2030 (video) Facebook

NIJMEGEN 17 april 2018, 19:00

De CO2-uitstoot in de binnenvaart moet over ruim 10 jaar 20% lager zijn dan nu. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat donderdag 12 april met verschillende bedrijven en organisaties afgesproken in de ‘Verklaring van Nijmegen' (Declaration of Nijmegen). De afspraak is nodig omdat binnenvaartondernemers volgens de ondertekenaars duurzame innovaties nu nog maar mondjesmaat toepassen op hun schepen.