Het Ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat laat in een persbericht weten dat ‘de Binnenvaart' een akkoord gesloten heeft met Minister Van Nieuwenhuizen over ‘minder broeikasgassen uitstoot', de zogenaamde ‘Declaration of Nijmegen'.

Door Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)

De binnenvaart, dat zijn wij toch? Hebben wij ergens een handtekening onder gezet zonder dat wij dat weten? Heeft iemand ons een bepaalde verklaring voorgelegd? De ASV, de organisatie die de particuliere schippers in de binnenvaart vertegenwoordigt, heeft in ieder geval geen enkel document voorgelegd gekregen. Zouden andere vertegenwoordigers dat dan hebben getekend namens ‘de sector'? En kan dat dan zomaar?

Wat blijkt: In de Declaration of Nijmegen, spreken overheden, havens, logistieke bedrijven en verladers af dat zij versneld het scheepsvervoer verduurzamen. Waar zijn degenen die dit moeten uitvoeren?

Pikant detail is dat er geconcludeerd wordt (door het ministerie, niet door de schippers) dat hiermee ‘de sector' zou verklaren dat zij de komende jaren alles uit de kast zullen halen om sneller te vergroenen. Maar tegelijkertijd willen de verladers die hierbij betrokken zijn er weer niets voor betalen want ‘Het doel is concurrerend te blijven met weg- en spoorvervoer, en 20 procent minder CO2-uitstoot te produceren in 2030'.

Namens de sector

Het lijkt erop dat het EICB (Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart) heeft getekend ‘namens de sector'. Maar het EICB is geen organisatie die namens de sector afspraken kan maken. Zij heeft geen enkel mandaat vanuit de schippers hieromtrent. Hoe kan er een akkoord gesloten worden met de EICB als zij het bedrijfsleven niet vertegenwoordigt? Het EICB is een organisatie die nota bene drijft op gelden vanuit de overheid en daarmee onderzoek doet naar ontwikkelingen en vernieuwingen (innovaties waar iedereen dol op is).

Het EICB heeft natuurlijk een belang bij dit soort ‘overeenkomsten' want daar horen verplichtingen bij waar ‘de sector' aan zal moeten voldoen. Het is van de gekke dat een organisatie die betaald wordt door een overheid (door ons dus) gaat tekenen namens een andere partij. Het is dus het Ministerie (de Minister) dat een akkoord sluit met... het Ministerie (de EICB).

Ondertussen moeten de schippers de prijs betalen voor een akkoord dat zij niet gesloten hebben, het EICB vaart daar wel bij.

Wat de ASV betreft is er geen enkel akkoord met ons (de schippers) gesloten, een slechte zaak als je als overheid het woord ‘samenwerken' zo veel gebruikt.