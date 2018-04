Schuttevaer Premium Museum Antwerpen bereidt ‘shiplovers' voor op ergste Facebook

Antwerpen 7 april 2018, 08:00

Genodigden voor de voorlichtingsbijeenkomst op 22 maart van het Museum aan de Stroom over de inrichting van het nieuwe maritiem museum in Antwerpen, kregen op voorhand te horen dat geen vragen mochten worden gesteld over het al of niet behouden van specifieke objecten uit de collectie van het vroegere Nationaal Scheepvaartmuseum. Wel werden ze op het ergste voorbereid.