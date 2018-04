Schuttevaer Premium OPINIE: Mag ik zomaar worden gefilmd? Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 7 april 2018, 14:00

Mark Butte is schipper op het ms Harmonie. Hij vaart samen met vrouw Minke, zoon Devon en dochter Jolien. Bij het afmeren in de haven wil Jolien snel aan de wal. Ze moet iets regelen voor haar vriendje. Terwijl het schip nog niet vastligt, legt Butte een ladder vanaf de reling naar de steiger. Jolien klimt behendig aan wal. Het is weliswaar gevaarlijk, maar ze doet het wel vaker en het gaat lekker snel.