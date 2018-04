ASV-petitie: onnodige regels leiden tot koude sanering Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 30 maart 2018, 14:00

'Geef de binnenvaart toekomst en voorkom 74-duizend extra trucks, files en CO2-uitstoot.' Onder dat motto is de Algemeene Schippers Vereeniging ASV woensdag 28 maart een webpetitie gestart waarin aandacht wordt gevraagd voor de snel verslechterende positie van vooral de kleinere binnenvaart.

1 / 1

De ASV schrijft in de toelichting dat de binnenvaart wordt tegengewerkt door onnodige regelgeving. Er wordt met name gewezen op de grote hoeveelheid eisen die vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) worden opgelegd. Door het opleggen van geluidseisen waar schippers niet aan kunnen voldoen dreigt een terugloop van de diversiteit en het toekomstperspectief van de vloot, zegt de ASV.

De schippersbond spreekt van een koude sanering. Als de ontwikkelingen doorgaan zullen veel schepen van onder de 1500 ton na 2025 verdwenen zijn. Het beleid heeft ook tot gevolg dat kleine vaarwegen onbruikbaar worden. Daardoor zal het vrachtverkeer over de weg snel toenemen. De ASV schat dat er door de maatregelen na 2020 74.000 extra trucks op de weg zullen rijden.

Onnodige regelgeving

'Het veiligste en minst milieubelastende goederenvervoermiddel, de binnenvaart, wordt door onnodige regelgeving zo tegengewerkt dat de investeringskracht en zelfs de toekomst van deze bedrijfstak in het geding is. Dit heeft verregaande consequenties voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland,' aldus de ASV.

De petitie is gericht aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling de resultaten over een paar weken op het Binnenhof te presenteren aan de kamerleden die zitting hebben in de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat. De petitie was na een dag al meer dan 125 keer getekend. (BO)