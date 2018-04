Schuttevaer Premium Havenschepen opent OSD met ‘goed nieuws' voor binnenvaart Facebook

ANTWERPEN 28 maart 2018, 16:00

De nieuwe manager van de Open Scheepvaartdagen (OSD) in Antwerpen, Tinne Peeters, kon zondagavond tevreden terugblikken op de eerste door haar georganiseerde vakbeurs voor de binnenvaart. ‘De sfeer zat goed, de opkomst was zeer behoorlijk, de standhouders waren tevreden en mijn voorganger Maurice Peleman zag ook dat het goed was.'