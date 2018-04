Hulpactie voor zwaargetroffen schippersechtpaar Facebook

Er is een inzamelingsactie gestart voor Joseph De Block en Esmeralda Vanlooy. Zij waren vorige week met hun schip Ventura betrokken bij een zware aanvaring op de Rijn bij Xanten. Beiden raakten zwaargewond toen hun stuurhut werd geplet door hun eigen schuifluiken.

De luiken werden gelanceerd toen de Ventura in de afvaart midscheeps werd aangevaren door een opvarig schip. Esmeralda kwam klem te zitten en moet zelfs een voet missen. Zij ligt in een ziekenhuis in Duisburg. Haar man is uit het ziekenhuis ontslagen en wordt opgevangen door een schippersgezin in Xanten dat spontaan hulp aanbood.

De actie is een initiatief van Chantalle de Waardt van het beunschip Tempo. Zij deed haar oproep via Facebook: ‘Op 20 maart 2018 hebben Joseph en Esmeralda de schippers van de Ventura een ongeluk gehad door toedoen van een ander en zijn nu alles kwijt. Hun werk en woning is compleet weggevaagd, ze hebben geen huis aan de wal dus zijn nu afhankelijk van andere mensen. (...) Doordat alles ineens compleet weg is, wonen en werken, willen we graag geld inzamelen voor hun.'

'Ik ken de mensen helemaal niet, ik heb ook geen contact met ze gehad', zegt Chantalle. ‘Maar ik wilde gewoon wat doen. Ik vind het heel erg wat er met ze is gebeurd. Ze zijn niet alleen hun huis kwijt, maar ook hun inkomen. Dan maakt het me helemaal niet uit of ze geld op de bank hebben of niet. Misschien hadden ze nog wel een tijd willen doorvaren.'

Er kan een financiële bijdrage worden gestort via de donatiesite Geef (www.geef.nl). Binnen een dag na het begin van de actie was al meer dan 5000 euro gestort. Chantalle heeft geen plannen voor een officiële overhandiging van het binnengekomen bedrag. ‘Ik ben bezig om een bankrekeningnummer van ze te krijgen. Daar stort ik geld het dan op.'

Mensen die een kaartje of iets anders willen sturen kunnen dat doen via de Bond van Eigenschippers, Sint-Pieterskaai 74, 8000 Brugge. De medewerkers van de bond zorgen dan dat de post naar Joseph en Esmeralda wordt doorgestuurd. De Bond van Eigenschippers, waar het schippersechtpaar bij is aangesloten, heeft zelf ook hulp aangeboden. Een van de medewerksters zegt dat directeur Christiaan van Lancker contact met het paar heeft gehad en heeft laten weten dat de bond zal helpen waar dat nodig is.

Schipper De Block meldt intussen dat het met hem naar omstandigheden goed gaat. Eind van deze week worden de hechtingen die hij in het ziekenhuis in Wesel kreeg verwijderd. Esmeralda moet wellicht voor verdere behandeling worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Maar volgens Joseph hebben de Duitse artsen daarvoor nog geen toestemming gegeven. (BO)