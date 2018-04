Schuttevaer Premium Nachtmerrie bij Xanten Facebook

Xanten 28 maart 2018, 13:00

Joseph De Block en Esmeralda Van Looij mogen blij zijn dat ze het kunnen navertellen. Dinsdag 20 maart werd hun 63 meter lange Ventura op de Rijn bij Xanten door een ander schip geramd. De schipper daarvan verklaarde tegenover Schuttevaer dat hij een probleem had met de stuurautomaat. Maar De Block meent dat hij niet in zijn stuurhut was, maar even naar de wc. De gevolgen zijn groot.