Tonny Draaisma vaart sinds november 2017 op de 67-meter Rijnvallei en heeft al vier reizen met veevoer achter de rug. Voordien had hij een eigen tankschip, de 110 bij 11,40 meter metende Somnium.

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Onder druk van de steeds strengere regelgeving en de nieuwbouweisen van de majors heeft hij de in 1992 gebouwde, dubbelwandige Somnium verkocht. Bedoeling was een groter en 11 jaar jonger tankschip te kopen, maar de bank vond het te duur. Tonny ging een tijdje als kapitein op tankers varen, maar het leven in loondienst beviel hem als ondernemer niet. Daarom koos hij voor ‘een andere tak van sport' en kocht de Rijnvallei.

Tonny vertelt over de hypotheekdruk en behandeling door de majors. Hij is dan ook blij met zijn keuze voor een minder stressvolle manier van binnenvaart bedrijven. ‘Ik zie dit meer als hobby; ik heb geen stress meer. Tankvaart gaat dag en nacht door, 365 dagen per jaar. Ik heb thuis een gezin, dat vind ik het belangrijkste.'

