Machinist, vrachtwagenchauffeur, kapitein, procesoperator, maritiem officier, logistiek supervisor. Stuk voor stuk beroepen met veel vrijheid waar je op z'n Rotterdams de handen uit de mouwen steekt. STC, dé opleider voor deze beroepen, houdt vrijdag 19 januari (van 18.00 tot 21.00 uur) en zaterdag 20 januari (van 10.00 tot 14.00 uur) open dagen bij alle schoollocaties van STC Group in Rotterdam, Zwolle, Katwijk en Stellendam.

Zowel voor leerlingen uit groep 8 die naar het vmbo of de havo willen, als voor aankomende mbo'ers staan de deuren op vrijdag en zaterdag wagenwijd open.

Nieuw: Haven Havo

De Haven Havo is een nieuw onderdeel van de verticale vakinstelling STC Group. Deze opleiding is samen met het Vreewijk Lyceum opgezet en start in september. Leerlingen halen een waardevol havodiploma én zijn twee dagen in de week bezig met de havenpraktijk bij het vmbo college van STC Group. Een havodiploma en veel praktijkervaring is een uitstekende voorbereiding voor een carrière in de haven of logistiek of als opstap naar het hbo.

Vertrouwd: vmbo en mbo

Docenten, vmbo-leerlingen en mbo-studenten staan klaar om te vertellen over hun opleiding en om ervaringen te delen. Natuurlijk is er op alle locaties ook van alles te doen. Alle simulatoren, praktijkfaciliteiten en opleidingsschepen kunnen bezocht worden. Bezoekers kunnen met een Virtual Reality-bril een binnenvaartschip aan wal leggen en in de machinekamer aan de slag. Op de Waalhaven Z.z. is bovendien op zaterdag het Haventrainingscentrum geopend. Bezoekers kunnen hier zelf een rondje met zware heftrucks en een vrachtwagen rijden.

Niet alleen voor jongeren

Ook volwassenen die op zoek zijn naar een interessant om-, her- of bijscholingsprogramma op het gebied van logistiek, management, transport of zeevaart zijn van harte welkom. STC Group biedt namelijk ook een flink aantal programma's op mbo-, hbo- en masterniveau voor volwassenen die klaar zijn voor de volgende stap in hun carrière.

Praktische informatie

De open dagen zijn vrijdag 19 januari van 18.00 - 21.00 uur en op zaterdag 20 januari van 10.00 - 14.00 uur. Naast de schoollocaties in Rotterdam zijn ook de locaties in Zwolle, Katwijk en Stellendam open. Meer informatie is te vinden op stc-group.nl/open-dagen.